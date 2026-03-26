До вашої уваги статистика матчу відбору ЧС-2026 за участю команди Сергія Реброва.
Україна - Швеція
26 березня 2026, 22:43
У рамках матчу 1/2 фіналу раунду плейоф відбору ЧС-2026 збірна України зустрічається із національною командою Швеції.
За підсумками першого тайму команда Сергія Реброва мінімально поступається в рахунку через єдиний пропущений гол на шостій хвилині, автором якого став Віктор Йокерес.
У першому таймі українці більше володіли м'ячем – 69% проти 31%, проте провела сім атак, тоді як шведи – 15. За ударами – три у шведів та два в українців.
СТАТИСТИКА МАТЧУ:
