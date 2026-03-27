Хто був найкращим гравцем збірної України у матчі зі Швецією?

У рамках 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026 національна збірна України поступилася Швеції (1:3).

У складі шведів хет-трик оформив Віктор Йокерес, який один із голів забив із пенальті. У "синьо-жовтих" єдиний м'яч забив дебютант Матвій Пономаренко.

