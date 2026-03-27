Захисник національної команди не стримував емоцій після фіаско (1:3).

Збірна України завершила свою боротьбу за путівку на Чемпіонат світу 2026 року, поступившись у плей-оф кваліфікації команді Швеції з рахунком 1:3.

Після фінального свистка один із лідерів української збірної Віталій Миколенко дав надзвичайно відверте флешінтерв'ю, у якому жорстко розкритикував гру команди. Відповідаючи на запитання про свої почуття, захисник зізнався, що вони повністю збігаються з настроями всієї країни, та подякував фанатам за терпіння.

"Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати дякую людям, тим, хто додивився це позорище. Хотів вибачитись, але... нема чого вибачатись після бою. Просто хотів сказати дякую за те, що додивились, вболівали", — відзначив футболіст.

Миколенко відмовився шукати тактичні виправдання чи розбирати помилки, наголосивши на психологічному провалі команди. Він пригадав попередній успішний досвід боротьби у плей-оф, якого цього разу забракло.

За словами захисника, йому соромно за те, як беззубо команда вийшла на поле та зіграла у такому важливому поєдинку. Миколенко навів як приклад матч проти Ісландії, де збірна билася за вихід і виглядала як єдине ціле.

"Сьогодні цього не було, я не можу пояснити, чому так, може, не наш день. Але є як є. Будемо сильніші", — резюмував гравець.

Це болюче фіаско залишає збірну України поза бортом майбутнього чемпіонату світу, а попереду на команду чекає товариський поєдинок проти збірної Албанії.