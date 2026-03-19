Глава федерації Тадж заявив про намір перенести матчі збірної до Мексики.

Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж підтвердив, що національна команда не планує бойкотувати чемпіонат світу 2026 року, незважаючи на політичну напруженість із США, повідомляє Al Jazeera.

За його словами, іранська сторона розглядає можливість перенесення матчів своєї збірної з території США до Мексики та вже веде відповідні переговори.

Наразі команда готується до турніру під час тренувального збору в Туреччині, де також заплановано проведення двох товариських поєдинків.

Водночас Тадж наголосив, що позиція країни залишається принциповою щодо США, однак це не вплине на участь збірної у світовій першості.

Раніше міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявляв, що національна команда не планує виступати на мундіалі. Крім того, він закликав ФІФА позбавити США права проведення турніру. Чемпіонат світу 2026 року мають спільно прийняти США, Канада та Мексика.