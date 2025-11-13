Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Легендарний португалець достроково залишив поле.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав видалення в матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Ірландії.

У другому таймі за рахунку 2:0 на користь ірландців Кріштіану побачив перед собою пряму червону картку за удар суперника ліктем.

Станом на 77-му хвилину матчу португальці поступаються 0:2.

В поточному сезоні на рахунку Кріштіану 10 голів у 11 матчах.

