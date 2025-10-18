Німеччина

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані повідомив, що захисник випереджає графік відновлення і може повернутися на поле ще до зимової перерви.

Венсан Компані поділився оптимістичними новинами щодо стану здоров'я захисника Альфонсо Девіса. За його словами, канадський футболіст, який у березні отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна, може повернутися до гри раніше, ніж очікувалося.

​Спочатку прогнозувалося, що 24-річний гравець пропустить решту 2025 року і повернеться на поле лише після зимової перерви в Бундеслізі. Однак Компані повідомив, що процес реабілітації Девіса проходить успішно, і він уже розпочав індивідуальні тренування.

​"Якщо все піде добре, ми можемо побачити дуже, дуже готового Альфонсо Девіса вже в грудні," — заявив Компані для The Athletic.

​Сам гравець також позитивно оцінює своє відновлення. "Я добре бігаю і тренуюся. Мені просто потрібно трохи наростити м'язову масу на правій нозі," — сказав Девіс.

Травму футболіст отримав під час виступу за збірну Канади в матчі Ліги націй КОНКАКАФ проти США, що викликало певне напруження у відносинах між клубом та національною федерацією. Незважаючи на це, у лютому Девіс продовжив контракт із Баварією до 2030 року, що підтверджує його ключову роль у команді.