Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч катарської збірної поділився своїми думками після гри зі Швейцарією.

Головний тренер збірної Катару Хулен Лопетегі прокоментував нічийний результат у матчі ЧС-2026 проти Швейцарії (1:1), завдяки чому катарці вперше у своїй історії заробили очко на мундіалях.

"Я щиро захоплююся Швейцарією. Вони дуже добре працюють протягом останніх кількох років. Думаю, Мурат Якін виконує чудову роботу, зберігаючи перевірений кістяк команди та залучаючи нових гравців. Адже, як ми вже казали, якщо аналізувати кожного футболіста, у них зібрані топ-гравці на всіх позиціях, включно з лавою запасних. Тож це моя думка про них. Я можу лише захоплюватися роботою Мурата та якістю їхніх виконавців. Я впевнений, що вони мають потенціал зайти далеко на цьому чемпіонаті світу.

Сама лише присутність тут уже була історичною подією. Здобути очко в матчі проти Швейцарії, яка для мене є однією з найкращих команд у Європі просто зараз — дуже солідною, зі стабільністю на тренерському містку та топ-гравцями у провідних лігах — це надзвичайно важливо.

Для цього потрібен був саме такий збіг обставин, як сьогодні. Ми змогли вистояти у важкі моменти, не втратили самовладання, поступаючись у рахунку, що було вкрай важливо, і наприкінці отримали винагороду у вигляді голу, який подарував нам це очко, яке ми ніколи раніше не набирали", — наводить слова Лопетегі прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Катар — Швейцарія.