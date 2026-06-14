Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Досвідчений фахівець перевершив досягнення головного тренера збірної Чехії Мірослава Коубека, який на цьому мундіалі очолював команду проти Південної Кореї у віці 74 років та 284 днів.

Легендарний нідерландський фахівець Дік Адвокат офіційно став найстаршим головним тренером, який коли-небудь виводив команду на матчі світової першості. Це досягнення було встановленно у матчі першого туру Чемпіонату світу 2026 Німеччина — Кюрасао. На момент початку гри керманичу карликової країни 78 років, та 260 днів.

Досвідчений фахівець перевершив досягнення головного тренера збірної Чехії Мірослава Коубека, який на цьому мундіалі очолював команду проти Південної Кореї у віці 74 років та 284 днів.

Шлях Діка Адвоката до цього історичного досягнення виявився таким же неординарним, як і вся його багаторічна кар'єра. У світовому футболі нідерландець давно здобув репутацію фанатика своєї справи, який просто не здатен остаточно піти на пенсію.

Окрема сторінка в його біографії — це регулярні та дуже емоційні спроби попрощатися з тренерським ремеслом: Він зі сльозами на очах залишав місток після роботи у нідерландському Феєнорді. Категорично оголошував про завершення кар'єри після нетривалого керівництва збірною Іраку. Клявся пресі та вболівальникам, що порятунок Ден Гаг стане його останнім танцем у професійному спорті.

Щоразу Адвокат запевняв громадськість, що відтепер приділятиме час виключно родині, відпочинку та спокійному життю. Проте телефонний дзвінок із пропозицією очолити амбітний проєкт екзотичної збірної Кюрасао знову змусив Маленького генерала повернутися у велику гру. Тепер його ім'я назавжди вписане в літопис світових першостей.

Нагадаємо, Адвокат увійшов в історію в листопаді минулого року, коли вперше вивів карибську збірну до фінальної частини мундіалю. Однак згодом він залишив посаду через сімейні обставини та проблеми зі здоров’ям доньки.

Під час короткого періоду роботи Рюттена збірна Кюрасао зазнала поразок від Китаю та Австралії у товариських матчах, що спричинило тиск з боку гравців із вимогою повернути тренера.