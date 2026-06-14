Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Барселони відмовився обговорювати своє можливе возз'єднання з Луїсом Енріке, повністю зосередившись на дебютному матчі збірної Іспанії проти Кабо-Верде.

Нападник збірної Іспанії Ферран Торрес жорстко припинив будь-які розмови щодо свого клубного майбутнього на пресконференції перед стартовим матчем національної команди на Чемпіонаті світу в Північній Америці.

Останніми днями в європейській пресі активно циркулюють чутки про можливий перехід 26-річного іспанця до «Парі Сен-Жермен». Повідомляється, що головний тренер чинних володарів Ліги чемпіонів Луїс Енріке, який чудово знає Торреса за спільною роботою у збірній, особисто зацікавлений у цьому трансфері.

Проте сам гравець, чий чинний контракт із Барселоною розрахований до 2027 року, не бажає відволікатися на жодні спекуляції.

"Я не знаю, і мені зараз байдуже, — відрізав Торрес під час спілкування з журналістами в неділю, напередодні останнього тренування команди в Атланті. — Завтра головне — здобути три очки, добре дебютувати на турнірі... Де я себе бачу? Завтра я бачу себе на полі, граючи проти збірної Кабо-Верде".

До мундіалю Ферран підходить у статусі ключового гравця атаки. Минулий сезон став для нього надзвичайно успішним: нападник забив 16 голів, допоміг каталонцям виграти Ла Лігу та виборов залізне місце у стартовому складі Барси.

Його впевнена гра навіть змусила залишити Камп Ноу зіркового Роберта Левандовські. У збірній Іспанії Торрес жорстко конкурує за місце центрального нападника з Мікелем Оярсабалем. Водночас він є універсальною опцією для тренера і готовий зіграти на фланзі, що особливо актуально з огляду на сумніви щодо оптимальної фізичної форми Ламіна Ямаля та Ніко Вільямса.

Ферран також відзначив, що присутність у національній команді одноклубників, зокрема Педрі та Ямаля, суттєво полегшує тактичну взаємодію:

"Коли ви граєте з одними й тими ж гравцями цілий рік або багато років поспіль — це величезний плюс. Ви почуваєтеся комфортніше, з більшою впевненістю. Так набагато легше адаптуватися".

Свій шлях на ЧС-2026 збірна Іспанії розпочне у групі H. Перші два поєдинки проти Кабо-Верде та Саудівської Аравії Фурія Роха зіграє в американській Атланті, після чого вирушить до мексиканської Гвадалахари на принциповий матч проти Уругваю.

Говорячи про важливість першої гри проти абсолютних дебютантів турніру, Торрес наголосив на максимальній концентрації:

"Цей матч такий же важливий, як і кожна гра на Чемпіонаті світу. Нам потрібно розпочати потужно, нав'язати свій стиль гри та неодмінно здобути три очки".

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація, що Барселона готує новий довгостроковий контракт для Феррана Торреса.