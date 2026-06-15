Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Гроза змусила португальців скасувати відкрите тренування та заплановану пресконференцію.

Збірна Португалії зіткнулася з несподіваними труднощами під час підготовки до матчів чемпіонату світу-2026. Через погіршення погодних умов у Флориді команда була змушена внести зміни до свого розкладу.

Сильна гроза стала причиною скасування тренування на відкритому повітрі, а також пресконференції за участю півзахисника Матеуша Нунеша. Замість роботи на полі футболісти провели коротке заняття у спортивному залі, який місцева влада надала делегації як безпечне укриття.

За даними maisfutebol, гравці планували використати вільний час для відпочинку біля моря, однак через несприятливу погоду від цих планів довелося відмовитися. Команді також рекомендували не залишати межі готелю до стабілізації ситуації.

Перший матч Португалії пройде 17 червня проти ДР Конго.