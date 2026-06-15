Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Сабрі Лямуші може залишити посаду вже після поразки від Швеції з рахунком 1:5.

Збірна Тунісу найближчим часом змінить головного тренера. Сабрі Лямуші буде звільнений зі своєї посади вже після першого матчу команди на чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє журналіст Ромен Моліна.

У ніч з 14 на 15 червня тунісці стартували на мундіалі з нищівної поразки від збірної Швеції з рахунком 1:5. Після невдалого виступу керівництво Федерації футболу Тунісу ухвалило рішення про негайне припинення співпраці з французьким фахівцем.

Лямуші очолив національну команду лише в січні 2026 року. За цей час збірна провела під його керівництвом п’ять матчів, здобувши лише одну перемогу, одного разу зігравши внічию та зазнавши трьох поразок.

Попереду на Туніс ще чекають два поєдинки групового етапу чемпіонату світу — проти Японії та Нідерландів, які відбудуться 21 та 26 червня відповідно. Хто керуватиме командою в цих матчах, наразі не повідомляється.

Примітно, що з початку 2024 року збірна Тунісу вже змінила п’ятьох головних тренерів. Також це не перший випадок звільнення наставника під час чемпіонату світу в історії команди. На мундіалі 1998 року після двох матчів свою посаду втратив Генрик Касперчак.