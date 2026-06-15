Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Шведи вперше за 88 років забили п'ять м'ячів в одному матчі мундіалю.

Збірна Швеції яскраво стартувала на чемпіонаті світу-2026, розгромивши Туніс із рахунком 5:1 у матчі першого туру групового етапу.

Команда Грема Поттера не лише здобула переконливу перемогу, а й переписала власну статистику виступів на світових першостях. Востаннє шведи забивали щонайменше п'ять голів в одному матчі чемпіонату світу ще у 1938 році.

Тоді, 12 червня 1938 року, збірна Швеції відзначилася сімома забитими м'ячами у поєдинку проти Куби. Відтоді команді не вдавалося повторити подібну результативність на мундіалях.

Таким чином, перемога над Тунісом стала для шведської збірної історичною з точки зору результативності та найкращим показником команди на чемпіонатах світу за останні 88 років.