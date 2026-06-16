Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зідан Ікбал, який захищає кольори збірної Іраку, готується вписати своє ім'я в історію та подарувати Пакистану команду, за яку можна вболівати на найбільшій футбольній сцені світу.

У середу колишній півзахисник англійського Манчестер Юнайтед, а нині гравець нідерландського Утрехта Зідан Ікбал готується увійти в історію чоловічих Чемпіонатів світу.

Хоча 23-річний футболіст вийде на поле у футболці збірної Іраку, цей момент стане по-справжньому монументальним для вболівальників Пакистану — п'ятої за чисельністю населення країни світу, чия національна команда ніколи не пробивалася на турніри такого рівня.

Пакистан наразі посідає 198-ме місце у світовому рейтингу ФІФА і за всю свою історію виграв лише один кваліфікаційний матч. До цього моменту його мешканці ніколи не мали можливості підтримувати на Чемпіонаті світу гравця зі своїм корінням.

Зідан Ікбал народився та виріс у Манчестері. Він має пакистанське коріння по батьковій лінії та іракське — по материнській. Футболіст зізнається, що був щиро здивований, коли дізнався про свій унікальний історичний статус.

"Чесно кажучи, я навіть сам цього не знав. Я підписався на акаунт, який опублікував це, і одразу надіслав новину своєму батькові. Гадаю, ми обидва були здивовані, адже коли я намагався кваліфікуватися на чемпіонат світу з Іраком, я не думав ні про що подібне", — розповів Ікбал в інтерв'ю BBC Sport.

Півзахисник підкреслює свою глибоку повагу до обох ліній своєї родини. Ця гордість буквально відображена на його ігровому екіпіруванні: На лівому бутсі Ікбал носить прапор Іраку. На правому бутсі зображено прапор Пакистану.

"Для мене вони обидва рівні. Йдеться про повагу та те, що я несу з великою гордістю", — додав гравець.

Шлях збірної Іраку на поточний мундіаль був виснажливим. Команда пройшла марафонську кваліфікаційну серію з 21 матчу — найбільшу серед усіх країн-учасниць. Це перша поява іракців на Чемпіонаті світу з 1986 року, який символічно також проходив у Мексиці.

На груповому етапі на збірну Іраку чекає надзвичайно складне випробування, адже їм протистоятимуть: Франція — дворазові чемпіони світу. Норвегія — команда із зірками світового рівня, такими як Ерлінг Голанд та Мартін Едегор. Сенегал — фіналісти Кубка африканських націй.

Попри грізних суперників, Ікбал налаштований оптимістично та не відчуває психологічного тиску.

"Я думаю, у нас є шанс. Ми йдемо туди без тиску. Ми аутсайдери. Якщо ми програємо, люди очікують, що ми програємо. Але якщо ми переможемо, ми шокуємо світ. Коли ти схвильований і наполегливо працюєш, у футболі може статися все, що завгодно", — підсумував Зідан Ікбал.