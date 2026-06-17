Поява австрійської легенди поперерві значно посилила гру команди Ральфа Рангніка в атаці.
Австрія — Йорданія, Getty Images
17 червня 2026, 09:13
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Австрія — Йорданія 3:1
Голи: Шмід, 21, Аль-Араб, 76 (авт.), Арнаутович, 90+12 (пен.) — Ольван, 50
Австрія: А. Шлагер — Пош, Лінгарт, Алаба (Дансо, 59) — Мвене (Ваннер, 59), Кс. Шлагер (Чуквуемека, 59), Зайвальд, Лаймер — Шмід (Віммер, 83), Забітцер — Калайджич (Арнаутович, 46).
Йорданія:
Абулейла — Хаддад (Аль-Марді, 81), Насіб (Ер-Росан, 81), Аль-Араб, Абу Ан-Наді (Обайд, 72), Абу Таха — Ат-Тамарі (Ад-Давуд, 88), Ер-Рашдан, Ер-Равабде, Фахурі (Азайзе, 88) — Ольван.
Попередження: Забітцер