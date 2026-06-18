Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 19 червня та розпочнеться о 04:00.

У другому турі групи A зустрінуться команди, які здобули перемоги на старті мундіалю і тепер готові зійтися у вирішальній битві за лідерство у квартеті. Співгосподарі турніру, збірна Мексики, прийматимуть Південну Корею на полі стадіону Естадіо Акрон у Сапопані. Обидва колективи продемонстрували якісну гру в першому турі, тому очне протистояння стане для них справжнім іспитом на міцність та може гарантувати переможцю перепустку до раунду плей-оф.

МЕКСИКА — ПІВДЕННА КОРЕЯ

П'ЯТНИЦЯ, 19 ЧЕРВНЯ, 04:00. ЕСТАДІО АКРОН, САПОПАН. Суддя: Густаво Техера (Уругвай).

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Мексика Хав'єра Агірре підійшла до домашнього чемпіонату світу у чудовій формі й успішно перенесла цей імпульс на перший поєдинок. "Триколірні" розпочали свій шлях із впевненої перемоги над Південною Африкою з рахунком 2:0 завдяки ранньому голу Хуліана Кіньйонеса та точному удару Рауля Хіменеса у другому таймі. Цей успіх дозволив мексиканцям очолити турнірну таблицю групи A, і наразі команда зробить усе, щоб закріпити свій успіх за підтримки шалених рідних трибун.

Оптимізму вболівальникам додає той факт, що мексиканці зберегли свої ворота "сухими" у трьох із чотирьох останніх матчів. Утім, надійності оборони господарів загрожує серйозна втрата: центральний захисник Сесар Монтес отримав червону картку в минулій грі й пропускатиме тур через дискваліфікацію. Капітану Едсону Альваресу, ймовірно, доведеться опуститися в лінію захисту, щоб зіграти в парі з Йоханом Васкесом. Також під питанням участь Кіньйонеса, який завершував матч проти ПАР із кульгавістю.

Збірна Південної Кореї під керівництвом Хон Мьон Бо також створила справжнє свято для своїх фанатів на старті ЧС-2026. "Воїни Тегука" вирвали вольову перемогу над Чехією з рахунком 2:1. Пропустивши першими на екваторі другого тайму, корейці відповіли точним ударом Хван Ін Бома, а згодом О Хьон Гю забив переможний м'яч. Цей камбек продовжил переможну серію азійської збірної до трьох матчів поспіль і продемонстрував їхній шалений характер.

Південна Корея не перемагала Мексику з далекого 2006 року, проте їхня остання зустріч восени 2025 року завершилася бойовою нічиєю 2:2. Щодо кадрових новин, азійці мають певні проблеми в лінії півзахисту, де Пек Чжун Хо лише нещодавно повернувся до тренувань після пошкодження гомілкостопу. Попри статус номінального аутсайдера зустрічі, лідери корейців на чолі з Сон Хин Міном готові дати бій фавориту на його полі.

Очікується дуже напружена та безкомпромісна гра. Мексика гратиме першим номером і намагатиметься забити швидкий гол, як і в матчі-відкритті. Натомість Південна Корея шукатиме свої шанси у стрімких контратаках та за рахунок високої інтенсивності. Ціна помилки занадто висока, адже на кону стоїть фактичний вихід із групи, тому команди діятимуть максимально зібрано.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Мексики з коефіцієнтом 2.00, а ймовірний успіх збірної Південної Кореї оцінюється в 4.20. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.40.

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ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

МЕКСИКА: Ранхель — Реєс, Альварес, Васкес, Гальярдо — Ліра — Альварадо, Гутьєррес, Фідальго, Кіньйонес — Хіменес

ПІВДЕННА КОРЕЯ: С. Кім — Х. Лі, М. Кім, Г. Лі — Соль, Хван, Пек, Т. Лі — К. Лі, Дж. Лі — Сон

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