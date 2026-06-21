Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Бельгія та Іран.

Національні збірні Бельгії та Ірану зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Лос-Анджелесі.

Руді Гарсія, після нічиєї проти Єгипту (1:1), залучив до стартового складу Де Кейпера на лівому фланзі оборони, тоді як Раскін гратиме в опорній зоні, а Салемакерс розташується праворуч в атаці, яку очолить Лукаку.

Амір Галеной, на тлі нічиєї проти Нової Зеландії (2:2), використав із перших хвилин Хардані, Канаані та Хаджсафі в обороні.

Бельгія: Куртуа — Меньє, Нгой, Мехеле, Де Кейпер — Раскін, Тілеманс — Салемакерс, Де Брюйне, Троссар — Лукаку.

Запасні: Ламменс, Пендерс, Теат, Де Вінтер, Сейс, Кастань, Вітсель, Морейра, Ванакен, Онана, Лукебакіо, Де Кетеларе, Фернандес-Пардо.



Іран: Бейранванд — Хардані, Канаані, Халізаде, Нематі, Хаджсафі — Резаеян, Годдос, Езатолахі, Мохеббі —Таремі.