Національні збірні Бельгії та Ірану зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Лос-Анджелесі.

Руді Гарсія, після нічиєї проти Єгипту (1:1), залучив до стартового складу Де Кейпера на лівому фланзі оборони, тоді як Раскін гратиме в опорній зоні, а Салемакерс розташується праворуч в атаці, яку очолить Лукаку.

Амір Галеной, на тлі нічиєї проти Нової Зеландії (2:2), використав із перших хвилин Хардані, Канаані та Хаджсафі в обороні.

Бельгія: Куртуа — Меньє, Нгой, Мехеле, Де Кейпер — Раскін, Тілеманс — Салемакерс, Де Брюйне, Троссар — Лукаку.

Запасні: Ламменс, Пендерс, Теат, Де Вінтер, Сейс, Кастань, Вітсель, Морейра, Ванакен, Онана, Лукебакіо, Де Кетеларе, Фернандес-Пардо.

Іран: Бейранванд — Хардані, Канаані, Халізаде, Нематі, Хаджсафі — Резаеян, Годдос, Езатолахі, Мохеббі —Таремі.

Запасні: Ніазманд, Хоссейні, Мохаммаді, Юсефі, Ейрі, Джаханбакш, Чешмі, Торабі, Горбані, Раззагінія, Гаєді, Аліпур, Хоссейнзаде, Моганлу, Аєнса.

Гра Бельгія — Іран почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.