Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Бельгія та Іран.
Ромелу Лукаку, Getty Images
21 червня 2026, 21:56
Національні збірні Бельгії та Ірану зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Лос-Анджелесі.
Руді Гарсія, після нічиєї проти Єгипту (1:1), залучив до стартового складу Де Кейпера на лівому фланзі оборони, тоді як Раскін гратиме в опорній зоні, а Салемакерс розташується праворуч в атаці, яку очолить Лукаку.
Амір Галеной, на тлі нічиєї проти Нової Зеландії (2:2), використав із перших хвилин Хардані, Канаані та Хаджсафі в обороні.
Бельгія: Куртуа — Меньє, Нгой, Мехеле, Де Кейпер — Раскін, Тілеманс — Салемакерс, Де Брюйне, Троссар — Лукаку.
Запасні: Ламменс, Пендерс, Теат, Де Вінтер, Сейс, Кастань, Вітсель, Морейра, Ванакен, Онана, Лукебакіо, Де Кетеларе, Фернандес-Пардо.
Запасні: Ніазманд, Хоссейні, Мохаммаді, Юсефі, Ейрі, Джаханбакш, Чешмі, Торабі, Горбані, Раззагінія, Гаєді, Аліпур, Хоссейнзаде, Моганлу, Аєнса.
Іран: Бейранванд — Хардані, Канаані, Халізаде, Нематі, Хаджсафі — Резаеян, Годдос, Езатолахі, Мохеббі —Таремі.
Гра Бельгія — Іран почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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