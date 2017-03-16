Бразилия

Юный Винисиус своей игрой привлек внимание сильнейших клубов планеты.

Нападающему Фламенго Винисиусу исполнилось всего 16 лет, однако он уже объект большого интереса для топ-клубов. По мнению ведущих скаутов, игрок может стать главной звездой своего поколения.

Вашему вниманию подборка лучших моментов с участием перспективного игрока.

Винисиус играет на левом фланге атаки. Игрок является лидером юношеской команды Фламенго, а за сборную Бразилии U-17 забил 4 гола в 5 матчах.

Стоит отметить, что Реал и Барселона уже несколько лет следят за успехами Винисиуса.