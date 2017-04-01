Экс-защитник Динамо Данило Силва в ближайшее время может вернуться в Интернасьонал.
Данило Силва (справа), ФК Динамо
01 апреля 2017, 12:32
Как информирует revistacolorada.com, бывший правый защитник киевлян вчера прибыл в Бразилию.
Отмечается, что вероятным продолжением карьеры Данило Силвы является Интернасьонал.
Отметим, что бразилец выступал за Колорадос с 2008-го по 2010-й год. Он провел там 49 матчей и забил два гола.
По словам представителя Данило Силвы, футболисту интересен такой вариант продолжения карьеры и ему необходимо некоторое время для принятия решения.