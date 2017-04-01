Бразилия

Экс-защитник Динамо Данило Силва в ближайшее время может вернуться в Интернасьонал.

Как информирует revistacolorada.com, бывший правый защитник киевлян вчера прибыл в Бразилию.

Отмечается, что вероятным продолжением карьеры Данило Силвы является Интернасьонал.

Отметим, что бразилец выступал за Колорадос с 2008-го по 2010-й год. Он провел там 49 матчей и забил два гола.

По словам представителя Данило Силвы, футболисту интересен такой вариант продолжения карьеры и ему необходимо некоторое время для принятия решения.