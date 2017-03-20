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Украинский голкипер тбилисского Динамо о жизни в Грузии и реалиях местного футбола

- Вы следите за украинским чемпионатом?

- Да, конечно, по возможности смотрю некоторые игры чемпионата Украины по интернету и всегда смотрю футбольные передачи с обзором всего тура.

Я действительно очень рад за Олимпик, сейчас они показывают хороший футбол. Я с теплотой вспоминаю время, проведённое в команде со многими ребятами из разных команд, но больше всего с Тимуром Парцванией.

- В Украине сейчас большая проблема с тем, что болельщик не приходит на стадион. Как вы считаете, из-за чего так происходит?

- Болельщики – это та больная тема нашего футбола, о которой много разговоров, и думаю, здесь много причин их отсутствия на стадионах. Я думаю, это связано во многом с непростым положением в стране.

- Что можете сказать о нынешнем составе нашей сборной Украины при Шевченко?

Мне импонирует работа Шевченко — больше доверяют молодым футболистам. Его европейский опыт очень помогает всем футболистам прогрессировать.

- Не хотели бы вы вернуться обратно в украинский чемпионат?

- Конечно! Лучше играть в родной стране, но сейчас так складываются обстоятельства с нашим футболом, что для многих футболистов в приоритете другие чемпионаты.

- Как, вообще, возник вариант с Динамо? Другие варианты рассматривали?

- Я провел осеннюю часть чемпионата Грузии в команде Зугдиди, и в конце сезона мне предложили подписать контракт с Динамо. После того, как я увидел уровень инфраструктуры и возможность играть в таком титулованном клубе, другие варианты даже и не рассматривал.

- Что можете рассказать о чемпионате Грузии, особенно в сравнении с украинским?

- Чемпионат Грузии отличается более техничными действиями и импровизацией на поле, в Украине прагматичный футбол. Сейчас новый формат чемпионата, и все команды примерно одного уровня, нет явных аутсайдеров и фаворитов!

- Как вы общаетесь с партнерами по команде? Наверное, кричите на русском или уже выучили грузинский?

- Многие ребята понимают по-русски, и я уже немного говорю по-грузински, поэтому проблем с взаимопониманием нет!

- Вы бы советовали нашим молодым футболистам играть в чемпионате Грузии?

Да, конечно, сейчас уровень чемпионата Грузии вырос, и я думаю, здесь бы понравилось играть многим украинским футболистам!

- Говорят, что в Грузии нет правил дорожного движения, вы еще в аварию не попали?

- С дорогами это отдельный разговор, здесь много полиции, но при этом такого хаотичного движения я не видел раньше. Я неплохо вожу машину и уже понемногу привыкаю к этому ритму.

- Уже научились готовить грузинскую кухню? Что полюбилось больше всего?

- За приготовление еды отвечает моя жена, которая очень вкусно готовит разнообразные блюда. Мне больше всего нравится хачапури по-аджарски и хинкали.

- Грузины любители выпить. Правда, что игроки перед тренировками могу спокойно выпить стаканчик вина?

- Нет, у нас очень строго с дисциплиной, и за нарушение правил предусмотрены немалые штрафы.

- Грузия считается одним из самых красивых мест. Действительно это так?

- Да! Грузия очень красивая страна, и Тбилиси — один из самых красивых городов, которые я видел в жизни. На счет жилья, то квартиру мне быстро нашли работники клуба. Думаю, что ритм жизни в Грузии немного спокойнее, чем в Украине.

Максим Мурга, Football.ua