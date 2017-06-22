Полузащитник Шанхай СИПГ Оскар не сможет играть до 13 августа, поскольку его признали виновным в подстрекательстве беспорядков в матче против Гуанчжоу Фули.
Оскар, getty images
22 июня 2017, 13:05
В одном из игровых эпизодов Оскар дважды подряд попал мячом в игроков Гуанчжоу Фули.
Китайская футбольная ассоциация изначально не знала, как наказывать бразильца и обратилась за помощью в ФИФА после дисциплинарных слушаний в среду.
В результате Оскар дисквалифицирован на 8 матчей и заплатит штраф в 5 тысяч долларов.
Оскар не присутствовал на слушании, а позже был запечатлен в футболке со словами "Ничего не поделать, сказать нечего".
На счету Оскара 21 матч за Шанхай СИПГ, в которых он забил 4 гола и сделал 10 ассистов.