Англия

Главный тренер Сток Сити Марк Хьюз заявил, что его клуб продолжает предпринимать попытки подписать Ли Гранта на постоянной основе.

33-летний вратарь пополнил ряды Стока минувшим летом на правах полугодичной аренды из Дерби. Изначально Грант был призван стать подменой для Джека Батленда, который должен был вернуться в строй к зиме. Впрочем, англичанину понадобилась вторая операция, потому услуги Гранта все еще нужны Гончарам.

Сток Сити проиграл лишь две игры из 12-ти, когда в воротах стоял опытный футболист, потому в клубе АПЛ надеются выкупить контракт голкипера у Дерби. Арендное соглашение истекает 3-го января.

"Мы надеемся, что подпишем Ли на постоянной основе. Обеим сторонам нужно немного уступить друг другу", — начал Хьюз.

"На данный момент, мы все еще далеки от сделки. Надеюсь, что скоро ситуация изменится и у нас будут хорошие новости".

В текущем сезоне Грант пропустил десять голов в 12-ти поединках АПЛ. В пяти играх вратарь отстоял на ноль.