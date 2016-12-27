Англия

Полузащитник лондонского Челси Педро поделился своими эмоциями после домашнего матча АПЛ против Борнмута (3:0).

Стоит отметить, что в этом поединке 29-летний вингер Синих отметился дублем, чем помог команде Антонио Конте обновить клубный рекорд по длительности победной серии в чемпионате.

"Очень рад, что удалось забить и помочь команде, но самое важное, что мы победили", — заявил Педро в интервью официальному клубному сайту.

"12 побед подряд в АПЛ? Это невероятно, потому что очень трудно сделать подобное в АПЛ, но команда очень компактно располагалась на поле и все сделала верно".

"Очень хорошо, что вся команда была хорошо психологически настроена и успешно провела матч с такой высокой интенсивностью. Было очень важно победить в Boxing Day для болельщиков, поэтому мы очень счастливы".

"Мы показали отличную игру, все игроки уверены в своих силах, и это хорошо для команды".

"Атакующие футболисты отлично сыграли, это самое главное. На поле все бились друг за друга, а это правильное отношение".