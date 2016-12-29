Англия

Святые не собираются обжаловать красную карточку, полученную полузащитником Натаном Редмондом в поединке с Тоттенхэмом (1:4).

24-летний хавбек был удален арбитром встречи Майком Дином за фол на Бамиделе Алли. По итогам эпизода был назначен пенальти, который не удалось реализовать Харри Кейну.

По мнению экспертов, красная карточка стала слишком суровым наказанием для Редмонда, но менеджер Саутгемптона Клод Пюэль заявил, что клуб не будет пытаться обжаловать решение Дина, сообщает издание Sky Sports.

В текущем сезоне Редмонд провел 18 матчей в АПЛ и забил 3 гола.