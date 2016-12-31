Благодаря голам Мартиаля и Погба на последних минутах матча подопечным Моуриньо удалось одержать волевую победу.
фото getty images
31 декабря 2016, 18:57
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Манчестер Юнайтед — Миддлсбро 2:1
Голы: Мартиаль, 85, Погба, 86 — Лидбиттер, 67
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Байлли, Смоллинг (Рашфорд, 72), Блинд (Рохо, 64) — Феллаини (Мата, 64), Эррера, Погба — Мхитарян, Ибрахимович, Мартиаль
Миддлсбро: Вальдес — Чеймберс, Эспиноса, Гибсон, Френд — Лидбиттер (Клейтон, 78) — Траоре (Фабио Да Силва, 82), Форшоу, Де Роон, Даунинг (Гастон Рамирес, 63) — Негредо
Предупреждения: Блинд — Чеймберс