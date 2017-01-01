Англия

Вингер Суонси Моду Барроу может перейти в Кристал Пэлас.

24-летний гамбиец является одним из немногих светлых пятен в Суонси в этом сезоне. Моду сыграл 18 матчей (12 в основе) в Премьер-лиге, в которых отметился 2 ассистами.

Летом Барроу пытался приобрести Ньюкасл, однако Сорок отпугнул ценник в 10 млн фунтов, который Суонси повесил на игрока.

Sky Sports сообщает, что у Барроу в контракте есть пункт, позволяющий ему покинуть клуб всего за 5 млн фунтов в случае понижения в классе. Суонси, который сейчас находится на дне турнирной таблице, раздумывает над тем, чтобы продать Моду зимой дороже, пока есть возможность.

По информации Sky Sports, Орлы попросили Лебедей уведомить их, если решат продавать Барроу.

Моду перешел в Суонси в 2014 году из шведского Остерсунда и ранее выступал на правах аренды за Ноттингем и Блэкберн.