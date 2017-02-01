Англия

Полузащитник Халл Сити Райан Мэйсон считает, что ему еще повезло, что остался жив после того, как раздробил череп в столкновении с защитником Челси Гари Кэхиллом.

22 января Халл проиграл Челси 0:2. Однако матч запомнился инцидентом с Мэйсоном. После столкновения с Гари Кэхиллом хавбека увезли в госпиталь. Там Райан был прооперирован и провел в итоге 8 дней, пока его не выписали в понедельник.

"Противоречивые эмоции просто зашкаливали, но я мне повезло, что остался жив и я счастлив, что наконец-то дома. Сейчас отдыхаю и восстанавливаюсь", — написал Мэйсон в своем твиттере.

"Моя жена и семья получили очень много писем с поддержкой за последнюю неделю. Было просто ошеломляюще получить столько поддержки от множества фанатов и других футболистов – в первую очередь, игроков Халл Сити и Тоттенхэма".

"Каждое такое письмо действительно придавало мне силы – не могу даже выразить, насколько много это для меня значит. Любовь и поддержка от моей матери, отца, сестер, жены Рейчел, всех друзей и семьи были невероятными и я хочу сердечно всех поблагодарить за это".

"И наконец, я хотел бы выразить особую благодарность всему медицинскому штату Халл Сити, как и команде медиков Челси. И, конечно же, отметить тот фантастический уход и поддержку, что мне оказали в госпитале Сент-Мэри".

Ранее Халл Сити выразил надежду, что Мэйсон вернется в игру к началу следующего сезона.