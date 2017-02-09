Англия

В следующее трансферное окно россо-нери попытаются заполучить полузащитника Борнмута Джека Уилшира, принадлежащего Арсеналу.

Напомним, что в текущем сезоне 25-летний хавбек выступает на правах годичной аренды в Борнмуте.

По данным издания The Daily Telegraph, Вишни не будут выкупать контракт Уилшира, поэтому летом он вернется в Арсенал.

Сообщается, что Канониры в свою очередь не собираются продлевать с ним соглашение, срок действия которого истекает в конце кампании 2017/18.

Этой ситуацией планирует воспользоваться Милан, сделав летом предложение Канонирам по трансферу англичанина.

В текущем сезоне Уилшир провел 19 матчей в АПЛ в составе Борнмута и 2 поединка за Арсенал.