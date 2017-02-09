В следующее трансферное окно россо-нери попытаются заполучить полузащитника Борнмута Джека Уилшира, принадлежащего Арсеналу.
Джек Уилшир, AFP
09 февраля 2017, 10:59
Напомним, что в текущем сезоне 25-летний хавбек выступает на правах годичной аренды в Борнмуте.
По данным издания The Daily Telegraph, Вишни не будут выкупать контракт Уилшира, поэтому летом он вернется в Арсенал.
Сообщается, что Канониры в свою очередь не собираются продлевать с ним соглашение, срок действия которого истекает в конце кампании 2017/18.
Этой ситуацией планирует воспользоваться Милан, сделав летом предложение Канонирам по трансферу англичанина.
В текущем сезоне Уилшир провел 19 матчей в АПЛ в составе Борнмута и 2 поединка за Арсенал.