Англия

Главный тренер Вест Хэма Славен Билич уверен, что любой тренер был бы рад иметь в своем распоряжении нападающего Энди Кэрролла.

28-летний Кэррол свой последний матч за сборную Англии провел более 4 лет назад – в октябре 2012. В последних 4 матчах за Вест Хэм Энди забил 4 гола, что вновь породило дискуссии о его потенциальном вызове в сборную Англии.

"Каждый тренер хотел бы видеть Энди в своей команде", — уверен Билич.

"Кэрролл помог бы любой команде – и сборной Германии, и сборной Хорватии, и сборной Испании, ведь это топ-футболист".

Вся карьера Кэрролла ознаменована травмами. За период в Вест Хэме он лишь 68 раз появлялся в основе на матчи Премьер-лиги из возможных 176, по большей части пропуская игры из-за повреждений. Очередная травма ставит под сомнение и участие Энди в предстоящей игре против Вест Брома на этих выходных.