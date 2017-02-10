Англия

Главный тренер Миддлсбро Айтор Каранка дал комментарий относительной будущей встречи его подопечных в чемпионате против Эвертона.

Напомним, что завтра Миддслбро в рамках 25-го тура АПЛ примет Эвертон. Встреча между этими коллективами в первом круге завершилась уверенной викторией Ирисок со счетом 3:1. Тем не менее, наставник Боро Айтор Каранка утверждает, что его подопечные с того момента стали сильнее, а последние результаты команды придали коллективу необходимы импульс.

"Мы поняли, как трудно будет выступать в Премьер-лиге в текущем сезоне. Мы хорошо боролись против Эвертона во второй половине встречи, но в течение первых 15-ти минут первого тайма, наш оппонент выглядел намного лучше, поэтому мы и не смогли им ничего противопоставить".

"После этого матча (встреча с Эвертоном в первом круге, прим.), мы кое-что улучшили в нашей игре. Трудно забивать голы и создавать опасные моменты, но тем не менее, мы находим в себе силы конкурировать с каждой командой в чемпионате".

Каранка коснулся темы и относительно минувшей игры Боро против Тоттенхэма (0:1).

"У нас был шанс победить Тоттенхэм в прошлом туре, мы выглядели более зрело и опытнее, чем обычно".

"Отныне наши защитники стали более опытнее, и я надеюсь, что в дальнейшем нам это пригодится", — резюмировал Каранка.

Отметим, что встреча между Миддслбро и Эвертоном состоится завтра, начало игры в 17:00 по киевскому времени.