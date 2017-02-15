Англия

Главный тренер Вест Хэма Славен Билич и его помощник Никола Юрчевич легко отделались за свое поведение в матче против Вест Бромвича (2:2).

Ранее Футбольная ассоциация выдвинула хорватскому тренеру и его помощнику обвинения в неподобающем поведении.

Билич бросил микрофон одной из телекомпаний на землю. Это была реакция от специалиста на пропущенный на последних минутах игры второго мяча его командой, который не позволил Вест Хэму победить. Юрчевича же удалили на 19-й минуте игры за бурное несогласие с рефери.

Оба тренера признали свою неправоту и получили штраф — 8 тысяч фунтов каждому. При этом, пропускать игры специалисты не будут, потому смогут присутствовать на скамейке запасных в матче против Уотфорда 25-го февраля.