Капитан Манчестер Юнайтед Уэйн Руни возобновил тренировки. Но он по-прежнему рискует пропустить ближайшие матчи команды. Об этом накануне рассказал главный тренер МЮ Жозе Моуринью.

Как сообщает пресс-служба Красных дьяволов, 20 февраля Руни приступил к тренировкам с девятью игроками, которые занимались отдельно от основной группы, включая Криса Смоллинга, Генриха Мхитаряна и Маркуса Рашфорда.

"Where's Rooney?"

"Where's Pogba?"

"Where's Martial?"



They're all in our training gallery: https://t.co/OEFIcH1mpY 😉 pic.twitter.com/DiJkeUK78m