Англия

Оуэн Койл покинул Блэкберн из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне.

Главный тренер Блэкберна Оуэн Койл покинул свой пост по обоюдному согласию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение было принято руководством клуба после вылета команды из Кубка Англии из-за поражения от Манчестер Юнайтед. Блэкберн также покинули три его помощника.

Сообщается, что причиной увольнения стал не вылет из Кубка Англии, а опасения владельцев клуба по поводу сохранения места в Чемпионшипе.

После 31 тура Блэкберн идет на предпоследнем, 23-м месте, набрав лишь 29 очков.