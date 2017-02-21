Главный тренер Блэкберна Оуэн Койл покинул свой пост по обоюдному согласию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение было принято руководством клуба после вылета команды из Кубка Англии из-за поражения от Манчестер Юнайтед. Блэкберн также покинули три его помощника.

Сообщается, что причиной увольнения стал не вылет из Кубка Англии, а опасения владельцев клуба по поводу сохранения места в Чемпионшипе.

После 31 тура Блэкберн идет на предпоследнем, 23-м месте, набрав лишь 29 очков.