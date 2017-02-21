Оуэн Койл покинул Блэкберн из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне.
Оуэн Койл, BT Sport
21 февраля 2017, 20:12
Главный тренер Блэкберна Оуэн Койл покинул свой пост по обоюдному согласию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Такое решение было принято руководством клуба после вылета команды из Кубка Англии из-за поражения от Манчестер Юнайтед. Блэкберн также покинули три его помощника.
Сообщается, что причиной увольнения стал не вылет из Кубка Англии, а опасения владельцев клуба по поводу сохранения места в Чемпионшипе.
После 31 тура Блэкберн идет на предпоследнем, 23-м месте, набрав лишь 29 очков.