Англия

Наставник Нанта Серхио Консейсао не захотел ради Премьер-лиги покидать команду, работать с которой начал лишь в декабре.

Лестер получил отказ от очередного кандидата на замещение вакантной должности главного тренера чемпиона Англии.

Причиной своего решения португальский наставник Нанта объяснил тем, что еще не реализовал свои амбиции во Франции и не собирается бросать начатое. Под его руководством Канарейки провели 14 матчей в чемпионате, из которых выиграли 8 и поднялись с 19-го на 12-е место.

Пока Лисами руководит экс-ассистент уволенного Клаудио Раньери Крэйг Шекспир, а основным кандидатом на должность главного остается 70-летний Гус Хиддинк.