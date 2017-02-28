Англия

Тренер Ирисок Рональд Куман надеется уговорить Уэйна Руни вернуться на Гудисон Парк летом.

После того, как Жозе Моуриньо заявил, что не намерен удерживать Уэйна Руни в Манчестер Юнайтед, капитан сборной Англии не испытывает недостатка в предложениях. Первыми вступили в борьбу за лучшего бомбардира в истории Красных Дьяволов представители китайской Суперлиги, однако Уэйн посчитал, что ему еще рано подумывать о том, чтобы заработать себе на безбедную старость.

"Здорово, что Руни решил не перебираться в Китай, — завил в интервью Sky Sports тренер Эвертона Рональд Куман. — У него еще есть как минимум два-три года, в течение которых он может выступать на высочайшем уровне. Не стану скрывать, что мы постараемся сделать так, чтобы летом Уэйн перебрался с Олд Траффорд на Гудисон. Здесь его ждут с распростертыми объятиями, и я уверен, что он сможет значительно усилить игру нашей команды".

Впрочем, не факт, что предпринимать попытки вернуть Руни в родной клуб будет сам Куман, поскольку в связи с тем, что контракт Барселоны и ее тренера Луиса Энрике скорее всего не будет продлен, будущее голландца все активнее начинают связывать с "блаугранас".