Клубы китайской Суперлиги влюбились в нападающего Вест Хэма Энди Кэрролла, заявил менеджер Молотков Славен Билич.
Энди Кэрролл, Getty Images
02 марта 2017, 19:14
Менеджер Вест Хэма Славен Билич заявил, что лондонский клуб даже не думал продавать нападающего Энди Кэрролла этой зимой, несмотря на интерес китайских клубов.
"Он один из наших лучших игроков и мы хотим сохранить его", — говорит Билич.
"Китайские клубы присылали своих представителей, чтобы просмотреть других игроков, но они влюбились в Энди. Мы не пытались продать его".
Бывший нападающий Ньюкасла и Ливерпуля забил шесть голов в 12 матчах Премьер-Лиги в этом сезоне.