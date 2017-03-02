Менеджер Вест Хэма Славен Билич заявил, что лондонский клуб даже не думал продавать нападающего Энди Кэрролла этой зимой, несмотря на интерес китайских клубов.

"Он один из наших лучших игроков и мы хотим сохранить его", — говорит Билич.

"Китайские клубы присылали своих представителей, чтобы просмотреть других игроков, но они влюбились в Энди. Мы не пытались продать его".

Бывший нападающий Ньюкасла и Ливерпуля забил шесть голов в 12 матчах Премьер-Лиги в этом сезоне.