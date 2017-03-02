Англия

Клубы китайской Суперлиги влюбились в нападающего Вест Хэма Энди Кэрролла, заявил менеджер Молотков Славен Билич.

Менеджер Вест Хэма Славен Билич заявил, что лондонский клуб даже не думал продавать нападающего Энди Кэрролла этой зимой, несмотря на интерес китайских клубов.

"Он один из наших лучших игроков и мы хотим сохранить его", — говорит Билич.

"Китайские клубы присылали своих представителей, чтобы просмотреть других игроков, но они влюбились в Энди. Мы не пытались продать его".

Бывший нападающий Ньюкасла и Ливерпуля забил шесть голов в 12 матчах Премьер-Лиги в этом сезоне.