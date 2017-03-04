Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо поделился своими впечатлениями после матча с Борнмутом (1:1).

Сегодня на Олд Траффорд Красные дьяволы не смогли переиграть Борнмут, играя весь второй тайм в большинстве.

"Мы сыграли феноменальный первый тайм, и должны были выигрывать 3:0 или 4:0, но в итоге матч закончился вничью. Кого мы должно винить? Себя, больше никого. Мы упустили много моментов", — сказал Моуриньо в интервью BBC Sport.

"Во втором тайме мы играли против команды, которая осталась в меньшинстве. Я понимаю, им важна была эта ничья для битвы за выживание, поэтому Борнмут просто защищался, что усложнило наши задачи. К тому же, их вратарь сыграл отличный матч".

"Время давило на нас, это отразилось на качестве нашего футбола в атаке. Мы не теряли ни интенсивности, ни желания, но так и не смогли забить больше", — добавил наставник.

Следующий матч в чемпионате Англии Манчестер Юнайтед проведет 12 марта на выезде против Саутгемптона.