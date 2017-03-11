Англия

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением относительно голкиперов Мерсисайдцев Лориса Кариуса и Симона Миньоле.

Оба вратаря в этом сезоне не демонстрируют надежной игры, в связи с чем на них обрушился целый шквал критики со стороны журналистов и болельщиков клуба.

"Красные" пропустили больше голов, чем любая другая команда из первой семерки турнирной таблицы.

Но на вопрос о текущей ситуации с вратарями в Ливерпуле Клопп сказал:" Я счастлив большую часть времени".

"Когда голкипер виновен в пропущенном голе, что случается много раз на позиции вратаря, вы, конечно, не очень рады. Но, в целом, я доволен своими голкиперами".

"Ливерпуль имеет двух отличных вратарей", — добавил Клопп.

После 27 туров АПЛ Ливерпуль имеет в своем активе 52 набранных пункта и занимает четвертое место в чемпионате.

