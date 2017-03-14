Подопечные Антонио Конте в родных стенах минимально одолели Манчестер Юнайтед благодаря голу Нголо Канте, что позволило команде шагнуть в полуфинал Кубка Англии (1:0). 

Смотри видео гола и обзор матча Челси — Манчестер Юнайтед:

Челси - Манчестер Юнайтед 1:0
Голы: Канте, 51

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл — Мозес (Зума, 89), Канте, Матич, Алонсо — Виллиан (Фабрегас, 80), Диего Коста (Батшуайи, 90+4), Азар

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Джонс, Смоллинг, Рохо, Дармиан — Эррера, Погба, Янг (Лингард, 80) — Мхитарян (Феллаини, 37), Рашфорд

Предупреждение: Коста — Эррера, Янг

Удаление: Эррера, 35