Англия

Новым наставником Дерби Каунти стал 43-летний специалист Гари Роветт.

12 марта с поста главного тренера Дерби был уволен Стив Маккларен. Причиной увольнения специалиста стали плохие результаты.

Сегодня же Дерби объявил имя нового менеджера. Им стал Гари Роветт. В новую команду 43-летний специалист придет со своим тренерским штабом.

Ранее Роветт возглавлял Бирмингем Сити и Бертон Альбион.

Отметим, что в период с 1995 по 1998 года Роветт выступал за Дерби в качестве футболиста. За Баранов он провел 105 матчей и забил 3 гола.

После сыгранных 37-ми туров Дерби с 52-мя очками расположился на 10-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.