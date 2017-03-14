Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте оценил соперника своей команды в Кубке Англии.

Челси вышел в полуфинал Кубка Англии благодаря победе над Манчестер Юнайтед. По итогам жеребьевки за выход в финал Синие поспорят с Тоттенхэмом.

"Это будет очень сложная игра против сильного соперника. На данный момент мы обменялись победами в этом сезоне", — цитирует Конте официальный сайт Челси.

"Уверен, это будет великолепный матч для всех зрителей и поклонников нашего клуба. В турнире остались сильнейшие клубы, Тоттенхэм, Арсенал, Манчестер Сити".

"Конкуренция очень высока, и мы должны быть готовы к ней. Они доказали, что могут обыграть нас, но и мы знаем, как побеждать их. Все расставит по своим местам игра".

Матч 1/2 финала Кубка Англии между Челси и Тоттенхэмом состоится 22 апреля на Уэмбли.