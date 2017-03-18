Англия

Главный тренер Эвертона Рональд Куман считает, что болельщики не станут относиться к Ромелу Лукаку хуже.

Рональд Куман ожидает, что фанаты Эвертона никак не изменят своего отношения к Ромелу Лукаку несмотря на то, что игрок не намерен продлевать контракт с клубом.

"Будут ли болельщики плохо относиться к Лукаку? Я так не думаю, потому что нам нужна поддержка — каждый игрок, который выходит в старте нуждается в поддержке", — сказал Куман.

"Я думаю, что все должны понимать его амбицию и ситуацию. Я пытаюсь объяснить — он профессиональный игрок и его могут неправильно понять из-за двух-трех цитат в прессе. Такие вещи случаются, когда ты молод", — считает тренер.

"Если я посмотрю на текущий сезон, то могу сказать, что в следующем мы сделаем следующий шаг. Я думаю, мы можем бороться за топ-четверку", — уверен Куман.

"Это не делается за один год. Как долго шел к этому Тоттенхэм? Три или четыре года", — привел пример голландец.

Стоит отметить, что Рональд Куман рассчитывает, что Лукаку изменит свое мнение и продлит контракт с клубом.