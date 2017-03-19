Англия

Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо поделился своим мнением относительно предстоящего матча против Манчестер Сити, а также рассказал о цели его команды на остаток текущего сезона.

После 28 сыгранных туров АПЛ Ливерпуль занимает четвертое место, имея в своем активе 55 очков. Отставание от Горожан, которые занимает третью строчку составляет всего один балл, при этом у Сити есть игра в запасе. Но плеймейкер "красных" Коутиньо настаивает на том, что его команда будет бороться за второе место чемпионата Англии до самого конца.

"Это будет очень важная игра. Сити — один из величайших клубов в Англии, но я не сомневаюсь в том, что мы сейчас в гонке за второе место. Ливерпуль должен побеждать Манчестер", — приводит слова футболиста официальный сайт мерсисайдцев.

"После того, как они вылетели из Лиги чемпионов, Сити будет еще больше сконцентрирован на АПЛ, мы должны быть готовы к этому. Для нас этот матча сродни финалу, поэтому мы должны победить их и обогнать в таблице. Это наша цель".

"Игроки в команде очень амбициозны. В начале сезона мы мечтали о том, чтобы выиграть титул, но результаты изменили ситуацию. Мы далеко от первого места в чемпионате, и команда вылетела из кубка Англии".

"Сейчас наша цель — второе место в таблице. Мы хотим быть уверены, что вернемся в Лигу чемпионов в следующем сезоне".

"Считаем, что у нас есть действительно серьезные шансы на это, поэтому мы понимаем, что этот матч очень важен. Ливерпуль — команда, которая должна играть в Лиге чемпионов".

Матч между Ливерпулем и Манчестер Сити состоится сегодня в 18:30.