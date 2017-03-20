Англия

Представитель лондонского Арсенала опроверг слухи о том, что Канониры ведут переговоры с главным тренером дортмундской Боруссии Томасом Тухелем.

В конце сезона у нынешнего наставника Арсенала Арсена Венгера истекает контракт с клубом.

Стороны пока что не договорились о продлении соглашения, в связи с чем в прессе появляется все больше слухов о будущем наставнике Канониров.

Несколько дней назад немецкий Bild писал, что руководство Арсенала вступило в переговоры относительно потенциальной должности с наставником Боруссии Д Томасом Тухелем.

Однако в интервью Sky Sports представитель английского клуба решительно опроверг эту информация, отмечая что эти слухи не соответствуют действительности.

Добавим, что ранее Sunday Express сообщал о том, что Венгер останется в Арсенале как минимум на год.