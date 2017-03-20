Англия

Группа болельщиков Канониров выразила свое доверие главному тренеру команды Арсену Венгеру.

Нынешний сезон складывается для многоопытного Венгера далеко не лучшим образом. На данном отрезке Арсенал уже прекратил выступления в Лиге чемпионов, уступив мюнхенской Баварии по результатам двух игр 1/8 финала с разгромным счетом 10:2. Кроме того, Канониры фактически утратили шансы на борьбу за титул чемпиона Англии, занимая промежуточную шестую строчку в турнирной таблице и уступая лидирующему Челси целых 19 очков.

Подобные результаты подорвали терпение большинства болельщиков лондонского клуба, которые стали требовать отставки Арсена по окончании нынешнего сезона. Баннеры с призывами уволить Венгера стали появляться на каждом матче Арсенала, но, как оказалось, не все фанаты разделяют подобное отношение к главному тренеру Канониров.

Группа поклонников лондонского клуба под названием "Gooners20" выразила поддержку мсье Арсену с помощью воздушного баннера, который появился в небе во время субботнего выездного матча Арсенала против Вест Бромвича.

Узрев над стадионом надпись: "Мы верим в Арсена", некоторые английские СМИ предположили, что баннер был делом рук компании, принадлежащей президенту Канониров Чипсу Кесвику, однако "Gooners20" тут же выступили с официальным заявлением в прессе и опровергли эти догадки.

"Наш баннер в поддержку Венгера во время матча с Вест Бромом является ответом на те оскорбления, которые профинансированы небольшой группой радикально настроенных людей, мыслящих иррационально и проявляющих неуважение".

"Мы хотели выразить признательность мистеру Венгеру за те величественные моменты, которые он подарил нашему любимому Арсеналу".

"Мистер Венгер должен знать, что мы всегда поддерживаем его. Мы хотели бы, чтобы он остался в Арсенале еще на долгие годы, однако в то же время мы понимаем, что это решение будут принимать сам Венгер и клуб. Мы с уважением отнесемся к этому решению", — заявили болельщики.