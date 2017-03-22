Челси не оставляет планов заполучить защитника Ромы и сборной Германии Антонио Рюдигера.
Антонио Рюдигер, getty images
22 марта 2017, 20:00
Об интересе Челси к Рюдигеру писали еще перед началом нынешнего сезона. Однако слухи об интересе утихли после того, как немец порвал крестообразные связки колена перед Евро-2016.
Антонио восстановился и своей игрой за Рому после травмы заслужил вызов в сборную Германии на товарищеский поединок с Англией.
По информации Daily Mail, Рюдигер выйдет в основе в этом матче. На игре будут присутствовать скауты Челси, которые будут наблюдать за действиями Антонио.
Предполагается, что за трансфер защитника Рома запросит как минимум 35 млн евро.