Англия

Челси не оставляет планов заполучить защитника Ромы и сборной Германии Антонио Рюдигера.

Об интересе Челси к Рюдигеру писали еще перед началом нынешнего сезона. Однако слухи об интересе утихли после того, как немец порвал крестообразные связки колена перед Евро-2016.

Антонио восстановился и своей игрой за Рому после травмы заслужил вызов в сборную Германии на товарищеский поединок с Англией.

По информации Daily Mail, Рюдигер выйдет в основе в этом матче. На игре будут присутствовать скауты Челси, которые будут наблюдать за действиями Антонио.

Предполагается, что за трансфер защитника Рома запросит как минимум 35 млн евро.