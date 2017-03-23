Англия

Менеджер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет купить голкипера Бенфики Эдерсона Мораеса.

Манчестер Сити близок к подписанию вратаря Бенфики Эдерсона Мораеса. Об этом сообщает A Bola.

Главный тренер Горожан Пеп Гвардиола хочет приобрести Эдерсона на замену Джо Харту, который хочет продолжить свои выступления в Серии А за Торино. Также испанского специалиста не устраивает игра Клаудио Браво в этом сезоне.

Сумма сделки может составить около 37 миллионов евро.

Отметим, что Эдерсон сыграл за Бенфику 32 матчах в этом сезоне.