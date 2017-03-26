Англия

Полузащитник Кевин Де Брайне получил травму паха в сборной Бельгии и вряд ли отправится с командой на игру против России.

Де Брайне 25 марта пропустил поединок против Греции в отборе на ЧМ-2018 (1:1). Из-за травмы паха Кевин был вынужден наблюдать за ходом поединка с трибун.

Sky Sports сообщает, что Де Брайне вряд ли отправится с командой на товарищеский матч против России, который состоится 28 марта. По информации издания, Кевин вернется в Ман Сити.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил, что травма Де Брайне не является серьезной.

Тем не менее, участие полузащитника в игре Ман Сити против Арсенала 2 апреля находится под вопросом.