Англия

Тренер Рединга Йап Стам может пойти на повышение после текущего сезона.

Вест Хэм рассматривает возможность приглашения нового специалиста на пост главного тренера. Одним из кандидатов является тренер Рэдинга Йап Стам, сообщает Football London.

Нынешний тренер Вест Хэма Славен Билич находится под давлением из-за неудачного сезона и отсутствия прогресса. На данный момент Молотобойцы расположились на 12-ом месте в АПЛ, что не отвечает поставленным задачам.

Летом Вест Хэм не готов тратить большие суммы на трансферы, а боссы клуба раздумывают, стоит ли продолжать сотрудничество со Славеном Биличем.

Первый тренерский опыт Йапа Стама в Рэдинге можно признать успешным. На данный момент клуб располагается в зоне плей-офф Чемпионшипа, опережая на пять очков ближайших преследователей.