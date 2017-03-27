Англия

Атакующий хавбек Арсенала Месут Озил рассказал о конфликте с мадридским клубом.

Полузащитник Канониров Месут Озил заявил, что покинул мадридский Реал из-за конфликта своего отца с президентом Галактикос.

"Я часто задаю себе вопрос, почему я вынужден был покинуть Мадрид. Для меня важно сказать правду и объяснить болельщикам Сливочных свой поступок. Трансфер состоялся из-за моего отца. У него были проблемы в общении с Пересом, ситуация накалилась. Но я не сержусь на него", — цитирует Озила Welt.de.

"Мой отец не готов общаться с такими профи, как Флорентино Перес. Я больше не прибегаю к его услугам агента"

Действующий контракт Озила с Арсеналом истекает летом 2018 года, а стороны на протяжении нескольких месяцев не могут прийти к согласию по поводу продления соглашения.

Озила в текущем сезоне сыграл 22 матча в АПЛ, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.