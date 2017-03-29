Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо ожидает, что пять его игроков пропустят субботний матч Премьер-лиги против Вест Бромвича.

В число этих игроков входят Златан Ибрагимович и Андер Эррера, которые отсидят последний матч своих дисквалификаций, а также Крис Смоллинг и Фил Джонс, которые получили повреждения в расположении сборной Англии.

Кроме того Моуриньо ожидает, что с Дроздами не сыграет и Поль Погба, получивший травму в матче Лиги Европы против Ростова 16 марта.

"Мы потеряли четырех игроков, и я считаю, что Поль Погба тоже не сыграет. Так что мы потеряли пятерых", — сказал Моуриньо.

Матч Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Вест Бромвичем состоится в субботу 1 апреля. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.